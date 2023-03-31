31 марта 2023, 16:08
Деятельность латвийской НПО «Свободный университет» признали нежелательной в России
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность латвийской НПО «Свободный университет»
Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность латвийской неправительственной организации «Свободный университет». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Решение принято Генпрокуратурой России по результатам проведения проверки», — отметили в сообщении.
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Университет находится в Латвии, его основали граждане России, в числе которых есть лица, признанные иностранными агентами.
В Генпрокуратуре обратили внимание, что профессорско-преподавательский состав вуза популяризирует деятельность экстремистских организаций. Литературу для студентов подобрали антироссийскую, благодаря чему у них формируется стойкая неприязнь к стране.
Информацию о принятом решении надзорное ведомство направило в Минюст России.
Ранее ведомство признало нежелательной деятельность организации «КрымSOS»* в России.
* Деятельность данной организации признана нежелательной в России.
Генпрокуратура РФ
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