Общество 19 мая 2023, 16:49 Деятельность фонда Greenpeace в России признали нежелательной Генпрокуратура признала нежелательной деятельность организации Greenpeace в России Unsplash

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Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность фонда Greenpeace (Greenpeace International) на территории страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International <…> представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — отметили в Генпрокуратуре.

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В надзорном ведомстве уточнили, что активисты организации активно продвигают политическую позицию в России и пытаются вмешиваться во внутренние дела государства. Также деятельность Greenpeace, по данным Генпрокуратуры, направлена на подрыв экономических основ страны.

С начала специальной военной операции представители фонда ведут антироссийскую пропаганду, поддерживают экономическую изоляцию России и призывают ужесточать санкции, подчеркнули в Генпрокуратуре.

В апреле ведомство признало нежелательной деятельность немецкой НПО «Форум гражданского общества Россия — ЕС» в стране.