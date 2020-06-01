Гречке предсказали снижение цен. Россияне перестали ее брать и едят то, что купили в марте

Гречка в России может подешеветь. Россияне в марте закупили ее с запасом, так что спроса нет. А теперь из-за большого количества крупы на складе цены на нее могут начать снижать.

Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский в интервью РИА «Новости» рассказал, что волна ажиотажного спроса уже сошла на нет. Теперь производили ждут падение спроса, ведь люди не будут покупать новую гречку, пока не съедят то, что у них уже есть.

По словам Злочевского, сейчас в России есть запас гречки в больше чем 200 тысяч тонн при условии, что в год съедается около 500 тысяч. Кроме того, в этом году площади посева гречихи больше, поэтому и урожай будет выше.

«В общем, это давление запасов и потребления приведет к снижению цен, так что на эту тему можно не волноваться. По хлебу и хлебобулочным изделиям — примерно такая же картина, только мы не видели еще в историческом разрезе, чтобы хлеб когда-нибудь падал в цене», — отметил Аркадий Злочевский.

Из-за эпидемии коронавируса россияне в марте скупали в магазинах в большом количестве крупы и тушенку. Самый заметный рост популярности был у гречки.