Цена на гречку поползла вверх

С 28 апреля по 6 мая цены на гречневую крупу в России выросли на 2,6%, на рис — на 1,8%. Подорожание на 4% и больше отмечено в 20 субъектах Российской Федерации.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Росстата. По сообщению ведомства, самое значительное повышение стоимости гречки отмечено в Мордовии — до 10%. На 0,3% подешевела эта крупа в Ямало-Ненецком автономном округе, и на 0,1% — в Приморье.

За минувшую неделю выросли на 1,8% цены на шлифованный рис. В 16 субъектах РФ подорожание составило 3%. В Тверской области стоимость риса выросла на 6,1%, в Удмуртии — на 6%.

Снизились цены на рис в Северной Осетии и Калининградской области (0,3%), в Ханты-Мансийском округе — на 0,1%.

Росстат сообщил, что инфляция в апреле составила 0,8%. При этом в марте показатель не превышал 0,6%. Рост потребительских цен на 1% ведомство отметило в 34 субъектах России.