Государственные запасы сахара начнут создавать в России

В России начнут создавать государственные запасы сахара. Минсельхоз будет закупать его для фонда вместе с зерном с 2022 года. Об этом написало РИА «Новости».

Цены на сахар в РФ стали расти во второй половине 2020 года. Власти в конце года ввели комплекс мер для сдерживания этого процесса. Среди принятых шагов — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар. Производители в рамках этой договоренности должны были соблюдать максимальные оптовые и розничные цены на свою продукцию.

По последним данным Минсельхоза, ситуация на рынке сахара в России сейчас стабильная, условия соглашений по предельным отпускным ценам соблюдаются. Министерство также работает над созданием инвестиционного фонда и установлении ежегодной квоты для беспошлинного импорта.

Соглашение с производителями о ценах действовало до 1 июня. По прогнозам Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар), после этого цены на сахар не должны пойти вверх. Глава организации Андрей Бодин заметил, что почти все сахарные заводы заключили прямые договоры с торговыми сетями. Это позволит полностью обеспечить россиян сахаром отечественного производства.