Соглашение о сохранении отпускной цены на уровне 36 рублей за килограмм заканчивается 1 июня. Однако в Минсельхозе производителям негласно рекомендовали сдерживать цены до сентября. Участники рынка согласились.

Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на два источника в компаниях-производителях сахара. В министерстве считают, что эта мера позволит избежать скачка розничных цен с начала лета.

По словам финансового директора группы «Сюкден» Глеба Тихомирова, компания продолжит с 1 июня до конца сентября поставлять крупным торговым сетям продукцию по оговоренной цене. Розничным покупателям и переработчикам сахар буду отпускать по рыночной цене.

Рекомендациям Минсельхоза последуют также «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» и «Русагро».

По данным Минсельхоза, сейчас ситуация на рынке сахара в России стабильная, условия соглашений по предельным отпускным ценам соблюдается. Ведомство готовит новые меры по урегулированию — создание инвестиционного фонда и установление ежегодной квоты для беспошлинного импорта.

В Союзе сахаропроизводителей России (Союзроссахар) заявили, что не ожидают роста цен на сахар после 1 июня.