Госинспекция проверит 600 зданий с апартаментами в Москве

Государственная инспекция Москвы проверит на законность строительства около 600 зданий с апартаментами. Об этом РБК сообщил начальник контрольного ведомства Владислав Овчинский.

Он уточнил, что в случае незаконной постройки собственник земельного участка получит штраф от 200 до 400 тысяч рублей для юридического лица и от 1,5 до двух тысяч рублей для физического.

Целью мероприятия Овчинский назвал профилактику правонарушений, поскольку многие собственники участков самостоятельно возводят апартаменты, нарушая правила использования земли.

«Нежилые помещения реализуются, и добросовестные граждане, приобретая недвижимость в самострое, становятся заложниками ситуации», — рассказал глава ведомства.

Госинспекция проверила около 200 объектов, выявив 25 нарушений. Зачастую это несоблюдение требований и ограничений, связанных с реконструкцией и строительством.

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский рассказал, что в Государственную думу внесут законопроект, который легализует жилые постройки без документов, которые возвели до 1998 года.

Ранее юристы сообщили, что в судах находится большое количество исков о сносе самовольных построек, в том числе многоквартирных домов.