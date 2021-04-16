Осенью в Госдуму внесут законопроект, который легализует жилые постройки без документов, которые возвели до 1998 года. Об этом заявил руководитель Росреестра Олег Скуфинский после заседания итоговой коллегии ведомства.

«Мы рассчитываем, что законопроект будет внесен в Госдуму осенью, к сентябрю. На уровне правительства РФ мы планируем отработать документ к июню», — приводит ТАСС слова Скуфинского.

По его словам, в каждом регионе есть тысячи жилых домов, которые построили на участках без документов. Ранее Скуфинский рассказал, что Росреестр подготовил предложения, чтобы сделать выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) для собственников бесплатными. По его словам, работу над законом закончат в 2021 году.

В начале апреля сотрудники Госинспекции нашли в Таганском районе Москвы две самовольные постройки. Это были склады на Гжельской улице, которые примыкали к нежилому зданию в собственности юридического лица. Они относились к заводу, однако землю под них не выделяли. Самострой снесли и вернули зданию первоначальный вид.