Более миллиона российских семей могут лишиться квартир в самостроях

В России в домах-самостроях могут лишиться квартир более одного миллиона семей. Об это рассказали «Известиям» во Всероссийском центре национальной строительной политики (ВЦНСП). В числе самых проблемных регионов — Краснодарский край, Крым, Дагестан.

В ВЦНСП создали реестр подобного жилья — в нем в настоящее время находится более 40 тысяч объектов, которые подлежат сносу. До конца года вопрос будет рассмотрен в рамках борьбы с преступлениями в сфере экономики.

По информации источника издания, власти ряда регионов не обращают внимания на незаконное строительство, получая при этом от застройщиков около 10% всей стоимости построенного дома. Если же на каком-то этапе договоренности с девелопером окажутся нарушены, здание станет незаконным. Так, в Геленджике на улице остались жильцы 440-квартирного дома. При этом у них была оформлена прописка в новом жилище.

Вопросами защиты прав граждан, покупающих квартиры в новостройках, в России занимается Фонд защиты прав дольщиков. Там рассказали, что в апреле 2021-го был утвержден список условий, при одновременном соблюдении которых фонд может финансировать мероприятия «по восстановлению прав дольщиков по общим правилам».

Как отмечают юристы, в настоящее время в судах находится большое количество исков о сносе самовольных построек, в том числе многоквартирных домов. После того, как созданный ВЦНСП реестр получит госстатус, можно будет заняться легализацией безопасных домов. Юристы считают, что в стране следует объявить амнистию на уже имеющиеся самострои. Однако амнистия должна быть четко ограниченной по сроку, после чего отношение государства к самостроям должно стать бескомпромиссным.