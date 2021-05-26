Госдума приняла закон о запрете избираться причастным к экстремистским организациям

Депутаты Госдумы приняли закон, который запрещает причастным к деятельности экстремистских организаций участвовать в выборах. Запрет будет распространяться на любые выборы.

«Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, которым запрещается участие в выборах руководителям, членам или тем, кто финансировал экстремистские или террористические организации, признанные таковыми по решению суда», — сообщили на сайте Госдумы.

Руководство не сможет принимать участие в выборах в течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете экстремистской или террористической организации, а участники и работники — три года.

Согласно закону, причастность участников, членов, работников к таким организациям будет устанавливать суд. Однако такое судебное решение не потребуется в отношении учредителей, руководителей и их замов.

Под действия закона попадают и те, кто финансирует экстремистские и террористические организации, предоставляет им консультации и другую помощь.

«Также поддержкой будет считаться публичное высказывание с одобрением деятельности или отдельных мероприятий подобных организаций, в том числе в интернете», — сообщили на сайте Госдумы.