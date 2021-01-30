Спонсора ФБК* обвинили в мошенничестве

Следствие полагает, что в 2017, 2018 и 2019 годах между юрлицами, которыми фактически руководил Хоменко, и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено 10 государственных контрактов. Предметом договора являлось выполнение работ по капитальному ремонту здания техникума.

«Хоменко и иные лица, действовавшие с ним в составе организованной группы, ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.

В результате соучастники похитили более 30 миллионов рублей, полученные из бюджета Московской области в качестве оплаты по госконтрактам.

В ведомстве отметили, что Хоменко оказывал финансовую поддержку ФБК*. По их данным, он находится сейчас на Украине. В отношении него было выставлено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении трех эпизодов мошенничества. Он также объявлен в розыск.

*ФБК — некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента.