Причастные к экстремистским организациям не смогут избираться в России

Лицам, которые причастны к деятельности экстремистских и террористических организаций, могут запретить участвовать в выборах на всех уровнях. Такие поправки внесли ко второму чтению предложенного законопроекта об ограничении избирательного права таким гражданам.

Поправки предложили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. ТАСС сообщил, что ознакомился с новой версией законопроекта.

Депутаты предложили внести поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Речь идет о лицах, которых суд признал причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций. Ограничение избирательного права для них коснется избрания на все выборные должности. В первой версии законопроекта оно касалось только участия в выборах депутатов Госдумы.

Причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций могут считаться и те, кто выражали им поддержку, в том числе в интернете. Ограничение на участие в любых выборах коснется участников, членов, работников и других лиц, в действиях которых суд установит причастность к деятельности экстремистской или террористической организации. При этом решение суда должно быть вступившим в силу.

Под причастностью депутаты имеют в виду «непосредственную реализацию целей и (или) форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была признана экстремистской или террористической».

При этом причастными к таким организациям могут считаться те, кто поддерживал цели, формы или отдельные мероприятия организации, которую признали экстремистской или террористической. В документе уточнили, что поддержка может быть оказана в виде высказываний, в том числе через интернет, за счет предоставления денег или имущества, а также путем организационно-методической, консультативной или иной помощи.