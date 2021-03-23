Госдума приняла закон о «гаражной амнистии» до 2026 года

В Госдуме в третьем чтении депутаты приняли закон о «гаражной амнистии». Информация появилась на официальном сайте ведомства.

«Срок действия амнистии предлагается установить до 1 сентября 2026 года. Речь идет о гаражах, возведенных в качестве объектов капитального строительства до 30 декабря 2004 года, то есть до введения в действие Градостроительного кодекса», — говорится в тексте.

По словам председателя комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, в России полуофициально существует очень большое количество гаражей. Так как они не оформлены официально, их владельцы не могут распорядиться ими по своему усмотрению. Как раз эту проблему и решит закон.

Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, закон позволит в течение пяти лет бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. По предварительным подсчетам, принятие поправок коснется более 3,5 миллиона россиян.

Кроме того, россияне смогут с помощью простого механизма оформить земельный участок и права на гараж по одному заявлению. Это нововведение избавит от бумажной волокиты.