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    11 марта 2021, 09:56

    Инвалидам предложили дать право распоряжаться участком под гараж у дома

    Наза Салех Захи

    Партия «Единая Россия» подготовила поправку ко второму чтению «гаражной амнистии» в Госдуме. По ней инвалиды получат право бесплатно размещать гараж рядом с домом. Об этом заявил один из автором законопроекта Павел Крашенинников, сообщил ТАСС.

    Инвалидам предложили дать право распоряжаться участком под гараж у дома

    Предлагается распространить упрощенный порядок регистрации на землю под металлическими некапитальными гаражами, которые были построены до 30 декабря 2004 года. Речь идет о тех участках, которые ранее выделили гаражным или гаражно-строительным кооперативам именно под строительство гаражей

    Павел Крашенинниковпредседатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

    По его словам, эта норма не коснется так называемых ракушек. Второе чтение намечено на 16 марта. Депутаты приняли законопроект в первом чтении 26 января. Инициатива призвана упростить процедуру оформления прав на гаражи и землю под ними. Также она направлена на то, чтобы дать возможность россиянам свободно распоряжаться объектами.

    Закон о «гаражной амнистии» может вступить в силу 1 сентября 2021 года. Об этом в конце февраля заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

    Он говорил, что во втором чтении парламентарии также могут рассмотреть возможность предоставления земельного участка и права на гараж по одному общему заявлению. Это избавит людей от лишней бумажной волокиты. Упрощенный порядок может коснуться и земельных участков под «сваренными» металлическими гаражами.