Инвалидам предложили дать право распоряжаться участком под гараж у дома

Партия «Единая Россия» подготовила поправку ко второму чтению «гаражной амнистии» в Госдуме. По ней инвалиды получат право бесплатно размещать гараж рядом с домом. Об этом заявил один из автором законопроекта Павел Крашенинников, сообщил ТАСС.

Предлагается распространить упрощенный порядок регистрации на землю под металлическими некапитальными гаражами, которые были построены до 30 декабря 2004 года. Речь идет о тех участках, которые ранее выделили гаражным или гаражно-строительным кооперативам именно под строительство гаражей Павел Крашенинников председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

По его словам, эта норма не коснется так называемых ракушек. Второе чтение намечено на 16 марта. Депутаты приняли законопроект в первом чтении 26 января. Инициатива призвана упростить процедуру оформления прав на гаражи и землю под ними. Также она направлена на то, чтобы дать возможность россиянам свободно распоряжаться объектами.

Закон о «гаражной амнистии» может вступить в силу 1 сентября 2021 года. Об этом в конце февраля заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он говорил, что во втором чтении парламентарии также могут рассмотреть возможность предоставления земельного участка и права на гараж по одному общему заявлению. Это избавит людей от лишней бумажной волокиты. Упрощенный порядок может коснуться и земельных участков под «сваренными» металлическими гаражами.