Путин пока не принимал решения возглавлять список ЕР на выборах в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин не принимал решения о том, чтобы возглавить партийный список «Единой России» на выборах в Госдуму. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно о том, что президент принимал такое решение», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин пока не принимал таких решений.

В газете «Коммерсант» ранее со ссылкой на источники написали, что сценарий, при котором Путин может возглавить партийный список ЕР на предстоящих выборах в Госдуму, становится все менее вероятным. Собеседники издания отметили, что партия все же имеет хорошие перспективы в свете грядущего голосования.

Выборы в Государственную думу в 2021 году пройдут в единый день голосования, 19 сентября. Одновременно с выборами депутатов нижней палаты парламента в восьми регионах РФ пройдут прямые выборы губернаторов, в трех регионах глав выберут депутаты местных заксобраний, еще в 39 субъектах жители изберут новый состав региональных парламентов.

В Кремле ранее заявили, что результаты выборов в Госдуму не повлияют на оценку эффективности работы губернаторов.