Путин объяснил важность семейных ценностей для будущего России

Традиционные семейные ценности являются нравственной опорой и условием дальнейшего развития России. С таким заявлением на Евразийском женском форуме выступил президент Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Он подчеркнул, что другие страны не соглашаются с такой позицией и даже критикуют такой выбор. Но для России это неоспоримая ценность.

«Безусловно, при абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе свободы самоидентификации, тем не менее все-таки я убежден, что традиционные семейные ценности — это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем», — заявил Путин.

Российский лидер особо отметил роль женщин в российских семьях. Он пояснил, что они занимаются воспитанием детей, заботятся о близких и при этом строят успешную карьеру.

«То, что для некоторых государств является чуть ли не прорывами, которые сопровождаются шумными кампаниями о правах и свободах женщин, для нашей страны — давняя практика и традиция», — отметил президент России.

Путин пояснил, что все больше женщин появляется в органах власти, бизнесе, сфере креативной индустрии и науке.

Третий Евразийский женский форум под названием «Женщины: глобальная миссия в новой реальности» открылся в Санкт-Петербурге в минувшую среду, 13 октября.