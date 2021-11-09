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    09 ноября 2021, 03:15

    Мизулина выступила за досудебную блокировку информации для защиты детей от ЛГБТ-пропаганды

    Директор Лиги безопасного интернета Мизулина призвала ввести досудебную блокировку информации

    Александра Ломейко

    В России предложили ввести досудебную блокировку информации. Мера поможет защитить детей от большого количества пропаганды ЛГБТ в социальных сетях.

    Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина назвала в беседе с ТАСС масштабы подобной пропаганды через соцсети невероятными.

    «Следующий шаг для борьбы с гей-пропагандой среди детей, по мнению Лиги безопасного интернета, введение досудебной блокировки информации с пропагандой нетрадиционных семейных ценностей среди детей», — подчеркнула она.

    В Лиге считают, что на продвижение среди детей специфической информации направлены колоссальные средства. Материалы с оттенком ЛГБТ есть в Tik Tok, Instagram, YouTube и даже во «ВКонтакте».

    «Мультики, комиксы, аниме, видео, которые снимают известные блогеры», — заметили эксперты.

    Ранее Минюст включил в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, Межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть»*.

    *Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иноагента.