Мизулина выступила за досудебную блокировку информации для защиты детей от ЛГБТ-пропаганды

В России предложили ввести досудебную блокировку информации. Мера поможет защитить детей от большого количества пропаганды ЛГБТ в социальных сетях.

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина назвала в беседе с ТАСС масштабы подобной пропаганды через соцсети невероятными.

«Следующий шаг для борьбы с гей-пропагандой среди детей, по мнению Лиги безопасного интернета, введение досудебной блокировки информации с пропагандой нетрадиционных семейных ценностей среди детей», — подчеркнула она.

В Лиге считают, что на продвижение среди детей специфической информации направлены колоссальные средства. Материалы с оттенком ЛГБТ есть в Tik Tok, Instagram, YouTube и даже во «ВКонтакте».

«Мультики, комиксы, аниме, видео, которые снимают известные блогеры», — заметили эксперты.

Ранее Минюст включил в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, Межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть»*.

*Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иноагента.