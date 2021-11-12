Единый регистр граждан с антителами предложили создать в России

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) выступил с инициативой создать в России единую базу граждан, у которых есть антитела к коронавирусу, но они не обращались за помощью к врачу. Соответствующее обращение направлено министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

«Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», — написал Леонов в своем сообщении, которое получило РИА «Новости».

Парламентарий указал, что в России встречаются ситуации, когда человек не может получить свидетельство об антителах к коронавирусу, но они у него есть. С помощью нововведения Леонов намерен добиться QR-кодов не только для переболевших без симптомов, но и для привитых иностранными вакцинами.

Раннее стало известно, что систему QR-кодов могут ввести почти повсеместно — в транспорте, кафе и магазинах. Тем временем в интернете начали продавать данные людей, купивших поддельные сертификаты о вакцинации.