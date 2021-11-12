Данные купивших поддельный сертификат о вакцинации «слили» в интернет

Данные более 500 тысяч купивших поддельный сертификат о вакцинации и ПЦР человек «слили» в сеть. Информацию о таких пациентах продают в даркнете и Telegram-каналах. Во второй части истории с фейковыми справками постарался разобраться «Коммерсант».

Журналисты издания связались с одним из продавцов и выяснили, что стоимость одной тысячи строк в такой базе стоит 120 долларов. Каждая строчка — это паспортные данные нелегально «привитого», его СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также сам фальшивый документ.

Программист Евгений Антипов рассказал, что в базе есть сведения и о медицинской страховке. Сейчас для покупки доступна информация более чем о 500 тысячах человек. Для того, чтобы «выкупить» одного, нужно меньше доллара — всего 30-40 рублей. При этом проблема коснулась пока только москвичей.

Специалист предположил, что данные о себе почти все пользователи ввели сами на ресурсах для покупки поддельных тестов. Их продажи активно начали расти в сезон отпусков и постепенного открытия границ.

«Неудивительно, что мошенники пытаются заработать, продавая в том числе данные своих клиентов», — развел руками основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян. Он решил, что это сделано именно с целью шантажа желающих «обмануть» систему.

Больше всего купившие сертификат боятся уголовной ответственности за свой поступок, именно поэтому мошенники могут решить нажиться на их страхе, объяснил эксперт. Он также предупредил и о том, что в скором времени аферисты могут начать звонить и честным россиянам, говоря, что на их имя купили поддельный QR-код и предлагая решить проблему.

«Наивно полагать, что злоумышленники будут внимательно относиться к вашим персональным данным, если вы обратились за нелегальной услугой», — сказал директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline company Александр Дворянский.

По закону приобретение поддельного сертификата может квалифицироваться по статье 327 УК РФ и повлечь за собой до года лишения свободы.