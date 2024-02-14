Эксклюзив 14 февраля 2024, 12:11 Госдума обещала следить за эффективностью нового закона о «наливайках» Депутат Гусев: регионы лучше знают, какие «наливайки» нужно закрыть РИА «Новости»

Читать 360tv в

В России подписали закон о праве регионов запрещать продажу пива в розлив. Госдума проконтролирует его эффективность и в случае необходимости примет дополнительные меры, заявил «360» первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«Регионам дали право принимать такие решения, потому что это их, прежде всего, касается, и они там, на земле, лучше знают, где закрывать, а где нет, чтобы это не мешало людям и прекращало спаивать население», — сказал он.

Реклама

Борьба с «наливайками» не ограничится запретом продавать пиво вне ресторанов и баров и закрытием точек в жилых домах. Дмитрий Гусев заявил, что с отраслевыми ассоциациями обсудили дополнительные возможности.

«Например, регулирование пива в розлив навынос. Все пивные ассоциации поддержали, заявили, что это нужно для того, чтобы не лилось контрафактное пиво в этих самых наливайках. То самое пиво, которое привело к трагедии с сидром», — сказал он.

Парламентарий выразил уверенность, что закон о расширении полномочий регионов сработает. Комитет по контролю займется мониторингом ситуации и примет дополнительные меры, если это потребуется.

«Очень на это [решение проблемы] надеюсь. Но мы в Государственной думе будем мониторить ситуацию и, если будет необходимость, будем принимать меры», — сказал он.

Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с «наливайками». Он вступит в силу в апреле.