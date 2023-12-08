Общество 08 декабря 2023, 20:24 Google оштрафовали за фейки об СВО Суды Москвы: Google оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление фейков об СВО Freepik

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Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на четыре миллиона рублей за отказ компании удалить с YouTube видеоролики с недостоверной информацией о специальной военной операции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7.10-4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.

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Двумя днями ранее Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 800 тысяч рублей за отказ ограничить доступ к видеоролику на YouTube, содержащему запрещенную информацию.

Также в пятницу, 8 декабря, суд оштрафовал на миллион рублей Telegram за нарушение закона о самоконтроле. По этой статье мессенджер оштрафовали впервые.