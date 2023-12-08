08 декабря 2023, 15:14
Суд оштрафовал Telegram на миллион рублей
Суд оштрафовал Telegram на 1 млн рублей за нарушение закона о самоконтроле
Таганский суд Москвы назначил организации Telegram Messenger Inc. штраф в размере одного миллиона рублей за нарушение закона о самоконтроле. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Руководство мессенджера виновным по части второй статьи 13.50 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По этой статье Telegram штрафовали впервые.
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С февраля 2021 года согласно закону о самоконтроле соцсетей интернет-площадки обязали самостоятельно выявлять и удалять запрещенную информацию. Также у них должна быть форма связи, чтобы пользователи могли сами жаловаться на противоправный контент.
Накануне суд в Москве оштрафовал Google на 800 тысяч рублей за отказ ограничить доступ к видеоролику на платформе YouTube.
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