Общество 08 декабря 2023, 15:14 Суд оштрафовал Telegram на миллион рублей Суд оштрафовал Telegram на 1 млн рублей за нарушение закона о самоконтроле РИА «Новости»

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Таганский суд Москвы назначил организации Telegram Messenger Inc. штраф в размере одного миллиона рублей за нарушение закона о самоконтроле. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Руководство мессенджера виновным по части второй статьи 13.50 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По этой статье Telegram штрафовали впервые.

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С февраля 2021 года согласно закону о самоконтроле соцсетей интернет-площадки обязали самостоятельно выявлять и удалять запрещенную информацию. Также у них должна быть форма связи, чтобы пользователи могли сами жаловаться на противоправный контент.

Накануне суд в Москве оштрафовал Google на 800 тысяч рублей за отказ ограничить доступ к видеоролику на платформе YouTube.