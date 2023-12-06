06 декабря 2023, 18:56
Google оштрафовали почти на миллион рублей
Google оштрафовали на 800 000 рублей за отказ ограничить доступ к YouTube-ролику
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 800 тысяч рублей за отказ ограничить доступ к содержащему запрещенную информацию видеоролику на хостинге YouTube. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Корпорации Google LLC назначили административный штраф в 800 тысяч рублей, ее признали виновной в правонарушении по статье 13.50 КоАП», — отметили в суде.
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На компанию составили протокол за отказ ограничить доступ к видеоматериалу в YouTube, который содержит запрещенную на территории России информацию.
Днем ранее Таганский суд также наложил штраф в четыре миллиона рублей на популярный мессенджер Telegram по аналогичной статье, писал RT.
Ранее также стало известно, что штрафы по 800 тысяч рублей получили сервисы Pinterest и Twitch за неудаление запрещенного на территории России контента.
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