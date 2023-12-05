Общество 05 декабря 2023, 16:47 Московский суд оштрафовал Telegram на миллионы рублей Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление запрещенных данных Keystone Press Agency / Global Look Press

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Мировой суд Таганского района Москвы за отказ удалить запрещенную информацию оштрафовал популярный мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Telegram Messenger Inc признали виновным в нарушении статьи 19.7.10-4 Кодекса об административных правонарушениях.

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Протокол составили за неудаление мессенджеров информации, признанной Роскомнадзором запрещенной к распространению на территории России.

Ведомство напомнило, что с 2021 страны на территории страны действует законопроект о самоконтроле социальных сетей. Согласно ему, интернет-площадки должны самостоятельно фиксировать и удалять из общего пользования запрещенную информацию, публиковать отчет о проделанной работе и иметь на ресурсе форму обратной связи для пользователей, уточнил RT.

Днем ранее, в понедельник, Таганский суд столицы оштрафовал сервисы Pinterest и Twitch за неудаление роликов с контентом, запрещенным на территории России.