05 декабря 2023, 16:47
Московский суд оштрафовал Telegram на миллионы рублей
Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление запрещенных данных
Мировой суд Таганского района Москвы за отказ удалить запрещенную информацию оштрафовал популярный мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».
Telegram Messenger Inc признали виновным в нарушении статьи 19.7.10-4 Кодекса об административных правонарушениях.
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Протокол составили за неудаление мессенджеров информации, признанной Роскомнадзором запрещенной к распространению на территории России.
Ведомство напомнило, что с 2021 страны на территории страны действует законопроект о самоконтроле социальных сетей. Согласно ему, интернет-площадки должны самостоятельно фиксировать и удалять из общего пользования запрещенную информацию, публиковать отчет о проделанной работе и иметь на ресурсе форму обратной связи для пользователей, уточнил RT.
Днем ранее, в понедельник, Таганский суд столицы оштрафовал сервисы Pinterest и Twitch за неудаление роликов с контентом, запрещенным на территории России.
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