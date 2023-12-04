Происшествия 04 декабря 2023, 18:53 Суд оштрафовал Twitch и Pinterest за неудаление запрещенного контента Суд Москвы оштрафовал Twitch и Pinterest на 800 тысяч руб за неудаление контента РИА «Новости»

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Таганский суд Москвы оштрафовал сервисы Twitch и Pinterest на 800 тысяч рублей за отказ удалить ролики, которые содержат запрещенный к показу на территории России контент. Об этом сообщило «РИА Новости».

Twitch Interactive Inc. признали виновным по статье 13.41 КоАП России «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации».

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Компании назначили наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей. Такой же штраф получил и сервис Pinterest за совершение аналогичного правонарушения.

Ранее шесть соцсетей, мессенджеров и сервисов оштрафовали за неисполнение требований закона о самоконтроле и модерации контента. На 900 тысяч рублей оштрафовали владельцев Google, Telegram, Twitch и Pinterest, на 800 тысяч рублей — Likee, на 750 тысяч рублей — TikTok.