Голый уралец пришел в алкомаркет с маской ниже пояса
Вход в магазины разрешен только в защитных масках в связи с коронавирусной обстановкой. Мужчина же воспринял это предписание буквально: надел средство индивидуальной защиты — и все.
Маска прикрывала зону гениталий, на шее у покупателя висел медальон.
Зачем именно местный житель пришел в алкомаркет, не уточняется. Также неизвестно, столкнулся ли он с какими-либо проблемами на кассе.
Главное, что соблюдал требования. В магазинах Электростали, например, провели рейд, в ходе которого проверили соблюдение правил эпидбезопасности.
А вот в самолете можно заразиться коронавирусом даже при соблюдении всех мер предосторожности. Стюарды рассадили пассажиров в масках с учетом социальной дистанции, тем не менее одна из пассажирок подхватила инфекцию в туалете лайнера.