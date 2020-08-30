Голый уралец пришел в алкомаркет с маской ниже пояса

Голый мужчина пришел в алкомаркет Невьянска в Свердловской области. Обнаженный — это если не считать медицинской маски ниже пояса. Сфотографировали покупателя местные жители, позже снимок появился в Telegram-паблике «Екатеринбург № 1».

Вход в магазины разрешен только в защитных масках в связи с коронавирусной обстановкой. Мужчина же воспринял это предписание буквально: надел средство индивидуальной защиты — и все.

Маска прикрывала зону гениталий, на шее у покупателя висел медальон.

Зачем именно местный житель пришел в алкомаркет, не уточняется. Также неизвестно, столкнулся ли он с какими-либо проблемами на кассе.

Главное, что соблюдал требования. В магазинах Электростали, например, провели рейд, в ходе которого проверили соблюдение правил эпидбезопасности.

А вот в самолете можно заразиться коронавирусом даже при соблюдении всех мер предосторожности. Стюарды рассадили пассажиров в масках с учетом социальной дистанции, тем не менее одна из пассажирок подхватила инфекцию в туалете лайнера.