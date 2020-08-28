Эксперты назвали самое вероятное место заражения коронавирусом в самолете
В самолете можно заразиться коронавирусом, даже соблюдая все меры предосторожности. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на зарубежное издание.
Ученые из Кореи выяснили, как один из заболевших заразился коронавирусом на борту самолета, где летел бессимптомный больной.
Несмотря на то, что бортпроводники рассадили пассажиров в масках с учетом социальной дистанции, заразиться коронавирусом одной из пассажирок удалось в туалете самолета. Об этом написал сайт «Невские новости».
«Учитывая, что она находилась на самоизоляции в течение трех недель перед полетом и не пользовалась общественным транспортом, чтобы добраться до аэропорта, весьма вероятно, что инфекция передалась во время полета через непрямой контакт с бессимптомным пациентом», — заявили ученые.