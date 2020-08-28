Эксперты назвали самое вероятное место заражения коронавирусом в самолете

Ученые из Кореи выяснили, как один из заболевших заразился коронавирусом на борту самолета, где летел бессимптомный больной.

Несмотря на то, что бортпроводники рассадили пассажиров в масках с учетом социальной дистанции, заразиться коронавирусом одной из пассажирок удалось в туалете самолета. Об этом написал сайт «Невские новости».

«Учитывая, что она находилась на самоизоляции в течение трех недель перед полетом и не пользовалась общественным транспортом, чтобы добраться до аэропорта, весьма вероятно, что инфекция передалась во время полета через непрямой контакт с бессимптомным пациентом», — заявили ученые.