Голосовать по поправкам в Конституцию намерены 67% россиян
Согласно результатам опросов ВЦИОМ, 12 февраля о предстоящем голосовании были проинформированы 78% от общего числа респондентов, а 3 марта — уже 83%.
Участвовать в голосовании планируют 67% опрошенных россиян, 41% из них твердо уверены в этом. В прошлом опросе от 12 февраля о своем желании прийти голосовать заявляли 61% респондентов. Еще не определились с окончательным решением 17% опрошенных.
Отдать свой голос за внесение поправок в главный документ страны планируют 55% опрошенных россиян. В предыдущем опросе поправку поддерживали 46%.
По данным на 3 марта, 12%, скорее всего, проголосуют против поправки, 33% с ответом затруднились.
За поправки в Конституцию смогут отдать свой голос не все. Такое право получат только граждане России старше 18 лет, за исключением недееспособных или заключенных.
Логотип и слоган для голосования по поправкам в Конституцию ЦИК России может показать уже 11 марта.
Президент России Владимир Путин в январе предложил внести поправки в Конституцию РФ. В числе возможных изменений ежегодная индексация пенсий, введение в Конституцию положения о Государственном совете, изменения требований к президенту. Предложение включить в Конституцию упоминание Бога получило большой резонанс.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля. Этот день в стране станет выходным.