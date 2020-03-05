Голосовать по поправкам в Конституцию намерены 67% россиян

Согласно результатам опросов ВЦИОМ, 12 февраля о предстоящем голосовании были проинформированы 78% от общего числа респондентов, а 3 марта — уже 83%.

Участвовать в голосовании планируют 67% опрошенных россиян, 41% из них твердо уверены в этом. В прошлом опросе от 12 февраля о своем желании прийти голосовать заявляли 61% респондентов. Еще не определились с окончательным решением 17% опрошенных.

Отдать свой голос за внесение поправок в главный документ страны планируют 55% опрошенных россиян. В предыдущем опросе поправку поддерживали 46%.

По данным на 3 марта, 12%, скорее всего, проголосуют против поправки, 33% с ответом затруднились.

За поправки в Конституцию смогут отдать свой голос не все. Такое право получат только граждане России старше 18 лет, за исключением недееспособных или заключенных.

Логотип и слоган для голосования по поправкам в Конституцию ЦИК России может показать уже 11 марта.

Президент России Владимир Путин в январе предложил внести поправки в Конституцию РФ. В числе возможных изменений ежегодная индексация пенсий, введение в Конституцию положения о Государственном совете, изменения требований к президенту. Предложение включить в Конституцию упоминание Бога получило большой резонанс.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля. Этот день в стране станет выходным.