Голосовать за поправки в Конституцию смогут не все
«В общероссийском голосовании вправе принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие на день проведения общероссийского голосования 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда», — объяснил один из авторов поправок, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Как сообщило РИА «Новости», Крашенинников также подчеркнул, что поправка закрепит основные принципы проведения голосования. В частности, граждане смогут принять участие в общероссийском голосовании «на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании». Кроме того, участие в голосовании — дело свободное и добровольное.
Поправку предложили кроме Крашенинникова депутат Госдумы Андрей Макаров, а также сенаторы Андрей Клишас, Андрей Турчак и Светлана Горячева.
Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров между тем сообщил данные последних опросов, связанных с голосованием по поправкам в Конституцию. Как сообщил ТАСС, по сведениям социологов, почти 80% россиян знают о будущем голосовании. При этом 66% опрошенных планируют принять в нем участие.