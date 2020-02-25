Голосовать за поправки в Конституцию смогут не все

За поправки в Конституцию смогут отдать свой голос не все. Такое право получат только граждане России старше 18 лет, за исключением недееспособных или заключенных.

«В общероссийском голосовании вправе принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие на день проведения общероссийского голосования 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда», — объяснил один из авторов поправок, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как сообщило РИА «Новости», Крашенинников также подчеркнул, что поправка закрепит основные принципы проведения голосования. В частности, граждане смогут принять участие в общероссийском голосовании «на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании». Кроме того, участие в голосовании — дело свободное и добровольное.

Поправку предложили кроме Крашенинникова депутат Госдумы Андрей Макаров, а также сенаторы Андрей Клишас, Андрей Турчак и Светлана Горячева.

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров между тем сообщил данные последних опросов, связанных с голосованием по поправкам в Конституцию. Как сообщил ТАСС, по сведениям социологов, почти 80% россиян знают о будущем голосовании. При этом 66% опрошенных планируют принять в нем участие.