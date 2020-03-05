Логотип и слоган голосования по Конституции могут представить 11 марта

ЦИК России может показать логотип и слоган для голосования по поправкам в Конституцию уже 11 марта. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«Наверное, 11 марта на заседании ЦИК уже представим и логотип, и слоган кампании, наши регионы уже сейчас [начнут] формировать билборды, плакаты — все, все, что касается общероссийского голосования», — рассказала Памфилова. Ее процитировало РИА «Новости».

Проект брендбука, по ее словам, уже отправляют в регионы. В скором времени будет подписан договор с его разработчиками. Об этом написала «Российская газета».

Президент России Владимир Путин в январе предложил внести поправки в Конституцию РФ. В числе возможных изменений ежегодная индексация пенсий, введение в Конституцию положения о Государственном совете, изменения требований к президенту. Большой резонанс получило предложение включить в Конституцию упоминание Бога.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля. Этот день станет выходным в России.