Голосование в Снигиревке Херсонской области возобновят после артобстрела | 360°

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Голосование в Снигиревке Херсонской области возобновят после артобстрела

Глава ЦИК Херсонской области Захарова: голосование в Снигиревке возобновится 26 сентября

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Участковая избирательная комиссия в селе Снигиревка Херсонской области 26 сентября возобновит работу, сообщила глава регионального избиркома Марина Захарова.

Ранее голосование вынуждены были остановить из-за начавшейся атаки со стороны Украины.

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«Сегодня участковая избирательная комиссия была вынуждена приостановить свою работу в Снигиревке из-за начавшегося артиллерийского обстрела», — сказала журналистам глава ЦИК.

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Она заявила, что работа продолжится, если не будет угрозы жизни для членов комиссии и избирателей.

«Завтра у нас еще один день выездного голосования, и мы обязательно туда поедем, если все будет хорошо», — отметила Захарова.

Сегодня ЦИК Херсонской области объявил, что явка за три дня референдума в регионе составила почти 49%.

Ранее власти заявили, что теракты не смогут остановить референдумы.

Авторы:

Референдум в Херсонской области 2022

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