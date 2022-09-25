Голосование в Снигиревке Херсонской области возобновят после артобстрела | 360°

Общество 25 сентября 2022, 22:40 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Голосование в Снигиревке Херсонской области возобновят после артобстрела Глава ЦИК Херсонской области Захарова: голосование в Снигиревке возобновится 26 сентября РИА "Новости"

Читать 360tv в

Участковая избирательная комиссия в селе Снигиревка Херсонской области 26 сентября возобновит работу, сообщила глава регионального избиркома Марина Захарова.

Ранее голосование вынуждены были остановить из-за начавшейся атаки со стороны Украины.

Реклама

«Сегодня участковая избирательная комиссия была вынуждена приостановить свою работу в Снигиревке из-за начавшегося артиллерийского обстрела», — сказала журналистам глава ЦИК.

Реклама

Она заявила, что работа продолжится, если не будет угрозы жизни для членов комиссии и избирателей.

«Завтра у нас еще один день выездного голосования, и мы обязательно туда поедем, если все будет хорошо», — отметила Захарова.

Сегодня ЦИК Херсонской области объявил, что явка за три дня референдума в регионе составила почти 49%.

Ранее власти заявили, что теракты не смогут остановить референдумы.

Авторы:

0 0 0 0 0 0