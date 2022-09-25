Общая явка за три дня референдума в Херсонской области составила почти 49% | 360°

Спецоперация 25 сентября 2022, 20:51 Поделиться Telegram

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Viber Общая явка за три дня референдума в Херсонской области составила почти 49% ЦИК Херсонской области: явка за три дня референдума составила 48,91% РИА «Новости»

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За три прошедших дня голосования на референдуме в Херсонской области явка избирателей составила 48,91%, об этом сообщила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова, ее процитировало РИА «Новости». Референдум признают состоявшимся при явке более 50%.

«Завершился третий день голосования в Херсонской области, и явка составила 48,91% от списочного состава избирателей», — сообщила Захарова.

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По данным избиркома Херсонской области, в списке избирателей числятся 750 тысяч человек.

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Украинская сторона пытается дискредитировать референдум, проходящий на зачищенной от ВСУ части Херсонской области. По словам Захаровой, заявление уже подали в правоохранительные органы.

Власти Херсона заявили, что теракты не смогут остановить референдумы. Областная администрация усилит меры безопасности после обстрела гостиницы в столице. Известно, что удар был нанесен по наводке служб НАТО.

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