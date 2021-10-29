Голикову обеспокоили планы россиян отправиться в путешествия в нерабочие дни

Планы многих россиян отправиться в путешествия во время нерабочих дней вызывают беспокойство, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее данным, ситуация с коронавирусом за последнюю неделю ухудшилась в 13 регионах страны.

Вице-премьер напомнила о высокой нагрузке на систему здравоохранения, а также обратила внимание, что на тепловой карте на сайте стопкоронавирус.рф нет ни одного «зеленого региона», сообщил ТАСС.

«Нас особенно беспокоит тот факт, что в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, многие наши граждане запланировали туристические поездки в другие регионы», — добавила Голикова.

Она также призвала россиян, которые решили пойти по пути фальсификации QR-кодов и ПЦР-тестов, помнить об ответственности за подделку.

Нерабочие дни по всей стране объявлены с 30 октября по 7 ноября. Их ввели с целью противодействия распространению коронавируса.

За минувшие сутки в России было выявлено 39 849 новых случаев коронавируса, уровень коллективного иммунитета достиг 46,8%, сообщил ранее RT.