Умерли 1163 человека: новый рекорд суточной смертности от ковида зафиксировали в России

Со вчерашнего дня от последствий заражения коронавирусом в Росси умерли 1163 человека — это максимальная суточная смертность за все время пандемии. Всего от COVID-19 скончались 236 220 зараженных. Об этом сообщил оперштаб.

За сутки российские медики выявили 39 849 новых случаев ковида в 85 регионах. Общее число заболевших выросло до 8 432 546. Выздоровели 30 462 человека, всего — 7 302 515.

В рейтинге регионов — лидеров по уровню суточного прироста заболеваемости без изменений: в Москве 7511 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге — 3452, в Московской области — 2556. На четвертом месте списка оказалась Самарская область, где за 24 часа выявили 1389 заболевших. По данным оперативного штаба, полный курс вакцинации от коронавируса уже прошли 50 960 796 жителей России — это 46,8% от населения страны. Этого объема пока недостаточно, чтобы говорить о формировании коллективного иммунитета.

В Московской области с начала пандемии сделали 12 135 811 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ситуация с коронавирусом резко ухудшилась в России в сентябре. Регионы начали экстренно вводить новые ограничения, чтобы остановить стремительное распространение SARS-CoV-2. Чтобы стабилизировать обстановку, власти решили ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. По данным опроса ВЦИОМ, 73% россиян планируют провести это время дома.