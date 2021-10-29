Подмосковье стало вторым в России по популярности у туристов в нерабочую неделю

Подмосковье заняло второе место в России по популярности у туристов во время нерабочей недели. Регион уступил лишь Краснодарскому краю.

На Подмосковье приходится до 20% всех поездок по стране в период локдауна, сообщили в областном комитете по туризму.

Московская область — на втором месте по популярности внутри России в период с 30 октября по 7 ноября комитет по туризму Подмосковья.

Лидером по этому показателю стал Краснодарский край. Там бронирование отелей в нерабочие дни достигло 40%.

Ограничения, которые ввели в Подмосковье с 28 октября по 7 ноября, не коснулись работы отелей. Но во всех гостиницах действуют свои меры безопасности, без выполнения которых туристов не впустят.

«По данным туроператоров, на период нерабочей недели в гостиницах Московской области количество бронирований увеличилось в 2,5 раза», — отметили в комитете.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что загородные отели сейчас особо востребованы в Подмосковье.