26 марта 2024, 18:42
Голикова сообщила о стабилизации состояния крайне тяжелых пострадавших в «Крокусе»
Голикова: состояние крайне тяжелых пострадавших при теракте стабилизовали
Состояние получивших крайне тяжелые ранения в результате теракта в концертном зале Crocus City Hall показывает положительную динамику. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова привел ТАСС.
«Люди, которые находились в крайне тяжелом состоянии в первые дни, сейчас стабилизировались. Мы наблюдаем некоторую положительную динамику. Но все равно остались те, кто находится в крайне тяжелом состоянии», — заявила Голикова.
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Ранее во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко отмечал, что медицинская служба оперативно мобилизовала силы для оказания помощи всем пострадавшим в теракте. По его словам, для этого в больницах есть все необходимое.
Согласно последней официальной информации, ранения в результате теракта получил 121 человек, самому младшему из них восемь лет. В больницах все еще находится 91 пострадавший, сообщали в Минздраве Подмосковья.
Больницы
Стрельба в Crocus City Hall
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