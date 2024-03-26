Важное 26 марта 2024, 11:57 Минздрав Подмосковья обновил информацию о пострадавших в Crocus City Hall Минздрав Подмосковья: при теракте в Crocus City Hall пострадал 121 человек РИА «Новости»

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В Московской области после теракта в Crocus City Hall оказали медицинскую помощь 121 человеку. В больницах остается 91 пострадавший. Обновленную информацию опубликовал Минздрав Подмосковья.

Пресс-служба выпустила список пострадавших, актуальный на 26 марта 10:00. В общей сложности травмы получил 121 человек. Самому младшему пациенту восемь лет, старшему — 65 лет. Людей увезли в Красногорскую больницу, Реутовскую клиническую больницу, Одинцовскую областную больницу и другие медучреждения. В стационарах остался 91 человек, еще 30 пострадавших выписали.

На месте теракта в Crocus City Hall работали 69 бригад скорой помощи и Центра медицины катастроф Подмосковья. Первая машина подъехала через четыре минуты после вызова, когда в здании еще продолжалась стрельба.

Замначальника службы пожаротушения управления МЧС по Северо-Западному округу Москвы Василий Терешин заявил, что спасатели входили в здание, невзирая на опасность. Первым делом они выносили пострадавших.