Происшествия 26 марта 2024, 13:22 Больницы, где находятся пострадавшие в Crocus City Hall, обеспечены всем необходимым Мурашко: в больницах, где находятся пострадавшие в теракте, есть все необходимое РИА «Новости»

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Вся медицинская служба быстро мобилизовала свои силы для оказания помощи пострадавшим при теракте в Crocus City Hall, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. В больницах, по его словам, есть все необходимое, сообщило РИА «Новости».

В Минздраве Подмосковья ранее сообщили, что после теракта в Crocus City Hall медицинскую помощь оказали 121 человеку. В стационарах сейчас остается 91 человек, еще 30 пострадавших выписали.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев накануне выразил особую благодарность врачам, которые борются за жизни пострадавших при террористической атаке на концертный зал в Красногорске.

По данным главы СК Александра Бастрыкина, на месте теракта 22 марта погибли 137 человек, еще двое скончались в больницах. Среди жертв есть трое детей.