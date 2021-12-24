Голикова назвала регион с самым высоким коллективным иммунитетом

Чукотский автономный округ пополнил ряды лидеров по уровню коллективного иммунитета. Здесь его уровень составляет 80,3%. Опережает Чукотку Севастополь с 90,2%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что к отметке в 80% близки Санкт-Петербург (79,6%) и Карелия (78,9%), сообщил «Интерфакс».

В Подмосковье, Калининградской, Мурманской, Липецкой областях и Туве он превышает 72%. На этом уровне показатель зафиксирован в Москве.

«Очень важно сохранить темпы вакцинации и ревакцинации с учетом распространения нового штамма „омикрон“», — подчеркнула Голикова.

В целом по стране коллективный иммунитет достиг 60,4%. Полную вакцинацию прошли 73 миллиона жителей. Первый компонент получили 77 000 876 человек. По словам Голиковой, в 17 регионах ситуация с заболеваемостью ковидом улучшилась. В двух субъектах, наоборот, произошло увеличение случаев заражения.

Президент Владимир Путин на совещании с правительством в пятницу призвал держать на особом контроле меры поддержки здравоохранения и комплекс мер по борьбе с пандемией. Повышенное внимание этому нужно уделить в период новогодних праздников, добавил глава государства.