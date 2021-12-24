Путин поручил контролировать борьбу с ковидом в Новый год

Пандемия коронавируса еще не отступила, поэтому вопросы поддержки здравоохранения должны быть на особом контроле. Об этом на итоговом совещании с правительством заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что каждый день в стране продолжают выявлять большое количество случаев заражения коронавирусом, сообщило РИА «Новости».

«Уже второй год мы ведем борьбу с опасной эпидемией. <…> Число ежедневных заражений и потерь, к сожалению, слишком велико», — сказал Путин.

В связи с этим он попросил кабмин продолжать уделять особое внимание поддержке сферы здравоохранения и комплексу мер по борьбе с коронавирусом, особенно в период праздников в начале 2022 года.

За минувшие сутки в России выявили 24 703 случая заражения коронавирусом. Этот показатель стал минимальным с 1 октября.