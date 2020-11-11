Годовой рекорд по выдаче ипотеки досрочно установлен в России

К концу октября 2020 года ипотечных кредитов выдали больше, чем за весь 2018 год. Он в свою очередь был рекордным для российского рынка ипотеки. Тогда россияне взяли кредиты на 3,01 миллиона рублей. В прошлом году речь шла о 2,85 триллиона.

Как рассказал руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг RT, только в октябре текущего года банки выдали жилищные кредиты на 550 миллиардов рублей, что тоже стало рекордом. До этого исторические максимумы обновлялись в июле (362 миллиарда рублей), августе (393 миллиарда), а также в сентябре (504 миллиарда) 2020 года. За это время средняя ставка по кредитам находилась на уровне примерно 7,3%.

«Дом.РФ» считает, что по итогам года в России может быть выдано свыше 1,5 миллиона кредитов на общую сумму порядка 3,7 триллиона рублей.

Российские власти в конце октября заявили о продлении льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года. Недавно Всероссийский союз страховщиков и Ассоциация банков России выступили с инициативой подогнать страховку под единый стандарт.