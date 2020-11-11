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    11 ноября 2020, 04:13

    Страховку по ипотеке предложили подогнать под единый стандарт

    Анатолий Минкин

    Всероссийский союз страховщиков и Ассоциация банков России предложили Минфину и Центробанку утвердить стандартные тарифы страхового полиса и создать единый бланк документа. Как сообщила газета «Известия», авторы инициативы считают, это сохранит конкуренцию и сохранит за клиентом право на отказ от получения этой услуги.
    Страховку по ипотеке предложили подогнать под единый стандарт

    В своем предложении авторы заявления также указали на риски, которые несет в себе новая концепция ипотечного страхования. В апреле Центробанк по поручению президента России начал разработку нового регулирования. Оно предусматривает, что банки должны страховать жизнь, здоровье и заложенное имущество ипотечных заемщиков. Однако банки опасаются, что это снизит ответственность клиентов и приведет к уходу с рынка малых игроков.

    По мнению авторов инициативы, рынку требуются единые правила и стандартный перечень объектов страхования с обязательным учетом рисков и правил возмещения. Такие нормы должны стать обязательными для всех участников рынка.

    При этом Центробанк должен проводить мониторинг и постоянную публикацию страховых тарифов и полной стоимости ипотечного кредита для повышения прозрачности рынка.

    В Центральном банке заявили, что пока изучают эту инициативу. В Минфине отметили, что поддерживают единый подход к ипотечному страхованию. Но при этом там уточнили, что условия должны быть такими, чтобы полис мог принимать любой банк, а заемщик не сравнивал условия разных страховых компаний и их взаимоотношение с банком-кредитором.