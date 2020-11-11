Страховку по ипотеке предложили подогнать под единый стандарт

В своем предложении авторы заявления также указали на риски, которые несет в себе новая концепция ипотечного страхования. В апреле Центробанк по поручению президента России начал разработку нового регулирования. Оно предусматривает, что банки должны страховать жизнь, здоровье и заложенное имущество ипотечных заемщиков. Однако банки опасаются, что это снизит ответственность клиентов и приведет к уходу с рынка малых игроков.

По мнению авторов инициативы, рынку требуются единые правила и стандартный перечень объектов страхования с обязательным учетом рисков и правил возмещения. Такие нормы должны стать обязательными для всех участников рынка.

При этом Центробанк должен проводить мониторинг и постоянную публикацию страховых тарифов и полной стоимости ипотечного кредита для повышения прозрачности рынка.

В Центральном банке заявили, что пока изучают эту инициативу. В Минфине отметили, что поддерживают единый подход к ипотечному страхованию. Но при этом там уточнили, что условия должны быть такими, чтобы полис мог принимать любой банк, а заемщик не сравнивал условия разных страховых компаний и их взаимоотношение с банком-кредитором.