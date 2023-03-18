Общество 18 марта 2023, 20:26 Глумившимся над Кораном бойцам ВСУ пообещали ад Муфтий Бердиев: глумившихся над Кораном украинских военных ждет ад в этом мире РИА «Новости»

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Глумившимся над Кораном бойцам ВСУ «уготован ад», их поймают и накажут. Об этом РИА «Новости» сообщили руководители мусульманских организаций России.

«Эти шайтаны натравливают людей друг на друга, сеют откровенный раздор между мусульманами и христианами. <…> Они не ведают, что творят и что совершают. Но мы верим, им уготован ад и в этом мире, и на том свете», — сказал председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.

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По его словам, глумившиеся над священной книгой не имеют национальности и вероисповедания.

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Руководитель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов сообщил, что такие негативные факты появляются на примере Запада.

«Мы видели, как в Европе сжигают Коран и что потом происходило. Тогда весь мусульманский мир наполнился протестными антизападными настроениями. <…> Тот военнослужащий, который совершил богомерзкое действие, бросает вызов не только мусульманам, но и христианам, иудеям, буддистам», — сказал муфтий Крганов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал видео, на котором украинские военные вырывают страницы из Корана и сжигают их. Чеченский лидер пообещал найти их и наказать. За ликвидацию украинских военных он объявил награду в размере пяти миллионов рублей, а за пленение — 10 миллионов рублей.