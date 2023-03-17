Власть 17 марта 2023, 00:22 «Не пожалею никаких сил». Кадыров пообещал наказать глумившихся над Кораном украинских военных Глава Чечни Кадыров пообещал найти и наказать бойцов ВСУ за сожжение Корана РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал найти и наказать бойцов ВСУ, которые насмехались над Кораном. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров поделился видео, на котором запечатлено, как украинские военные вырывают страницы из Корана и сжигают их. По словам чеченского лидера, эти люди продемонстрировали всем свое «истинное фашистско-сатанинское нутро».

Реклама

При этом он отметил, что украинские бойцы вряд ли бы осмелились трогать Коран, если бы рядом оказался чеченец или мусульманин.

Реклама

«Вы бы не посмели пойти на этот кощунственный акт, если бы подобный подход к чужой нации, культуре, религии не был бы вашей государственной идеологией. <…> Я не пожалею никаких сил и средств, чтобы вас найти и наказать!» — написал Кадыров.

Глава Чечни также подчеркнул, что для действий украинских военных нет никакого оправдания. Он добавил, что эти люди «будут прокляты», равно как и те, кто решил поглумиться над Кораном.

Ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным Кадыров заявил, что чеченские бойцы будут действовать до победного конца в зоне спецоперации.