Власть 17 марта 2023, 21:12 Кадыров объявил награду за ликвидацию сжегшего Коран бойца ВСУ Кадыров объявил награду в 10 млн рублей за сжегшего Коран украинского военного РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал заплатить пять миллионов рублей тому, кто ликвидирует солдата ВСУ, сжегшего Коран. Сообщение о награде он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам чеченского лидера, он не собирается ограничиваться «сухим осуждением поступка».

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«За ликвидацию этой мрази объявляю награду в пять миллионов рублей. За взятие живым — в два раза больше — 10 миллионов рублей», — написал Кадыров.

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Накануне глава Чечни поделился видео, на котором запечатлено, как украинские военные демонстративно вырывают страницы из Корана, чтобы разжечь ими огонь. Кадыров отметил, что эти люди показали всем свое «истинное фашистско-сатанинское нутро».

По его словам, украинские солдаты не осмелились бы сжигать Коран, если бы рядом был чеченец или мусульманин. Кадыров назвал подобный подход к чужой нации и религии государственной идеологией Украины. Он подчеркнул, что для действий украинских военных нет оправдания, поэтому эти люди «будут прокляты», равно как и те, кто решил поглумиться над Кораном.