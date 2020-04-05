Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом главврача больницы в Коммунарке

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. Он продолжает работать удаленно, а сама болезнь проходит не в тяжелой форме.

«Мы очень рады, что болезнь у Дениса Николаевича протекает не в тяжелой форме. Мы постоянно с ним созваниваемся и поддерживаем его», — цитирует РИА «Новости» директора НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергея Петрикова.

Он добавил, что главное при борьбе с инфекцией — думать о безопасности сотрудников. Весь персонал больницы работает в специальной защите.

«Но риск заболеть всегда остается. Как бы ты ни защищался, риск этот есть», — заключил Петриков.

Денис Проценко 31 марта сообщил о положительном тесте на коронавирус. Несмотря на заражение, медик продолжает работать дистанционно из своего кабинета. Он удаленно дает консультации, делает обходы и занимается другими вопросами медучреждения. За состоянием здоровья главврача следят его коллеги.

В России сейчас зарегистрированы 5389 человек с коронавирусной инфекцией. Врачи вылечили уже 355 пациентов.