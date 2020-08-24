Главврач больницы в Омске отметил вклад местных медиков в спасение Навального

Алексей Навальный находится в берлинской клинике в стабильно тяжелом состоянии. До этого он несколько дней пробыл в омской «БСМП-1». Главврач этой больницы Александр Мураховский подчеркнул, что именно местные медики спасли жизнь основателю ФБК.

Мураховский рассказал, что отправил 22 августа письмо в немецкую клинику Charite, где сейчас находится Навальный. В послании он написал, что российские врачи готовы сотрудничать со своими коллегами из Германии и при необходимости предоставить все результаты анализов. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Уже буквально вчера (23 августа) после обеда мы получили ответ из клиники, в котором нас поблагодарили и отметили, что Алексей Навальный находится в стабильном тяжелом состоянии», — заявил Мураховский.

Он заметил, что немецкие медики благодарны врачам из Омска. Они не сомневаются, что жизнь больному удалось спасти. При этом руководитель омской больницы подчеркнул, что это стало возможно благодаря усилиям местных врачей.

«БСМП-1 в Омске с большими усилиями спасли жизнь Алексея Навального, в этом сомневаться нельзя», — сказал Мураховский.

Он добавил, что больного лечили оперативно. При этом специалисты работали с основателем ФБК так же, как и с любым другим пациентом.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Там Навального госпитализировали. Сообщалось, что он впал в кому и находится в тяжелом состоянии.

Его жена, а также сторонники с первого дня хотели перевезти его в другую клинику. Утром 21 августа в Омск прилетел немецкий спецборт. Вечером того же дня врачи дали согласие на транспортировку больного. Утром в субботу Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Официальное заявление о его состоянии немецкие врачи пообещали сделать 24 августа.