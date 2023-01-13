Общество 13 января 2023, 18:40 Главу московского НПЦ наркологии задержали по делу экс-главного нарколога Минздрава Брюна ТАСС: главу московского НПЦ наркологии Копорова обвиняют в мошенничестве Pxhere

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По делу в отношении экс-главного внештатного психиатра-нарколога российского Минздрава Евгения Брюна задержан глава московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров. Его обвиняют в мошенничестве особо крупного размера. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«После проведения с ним следственных действий принято решение о ходатайстве перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметил источник.

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Брюн обвиняется в хищении 20 миллионов рублей у московского департамента здравоохранения. Предположительно, он завладел деньгами благодаря поставкам для столичного НПЦ наркологии медицинских изделий по сильно завышенным ценам. По делу имеется еще один фигурант. Речь идет о вице-президенте Российской наркологической лиги Владимире Якушеве. Они оба находятся под домашним арестом.

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Якушев до суда договорился о сотрудничестве с прокурором Юго-Восточного административного округа Москвы. Брюн заверил, что не собирается что-то скрывать и максимально заинтересован разобраться в этом деле.