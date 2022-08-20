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    20 августа 2022, 17:12

    Нарколога Брюна обвинили в хищении более 20 млн рублей

    Прокуратура: ущерб по делу Евгения Брюна составил более 20 млн рублей

    Ольга Назаркина

    Сумма ущерба от мошенничества по делу бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна составила не менее 20 миллионов рублей. Сумму озвучили в прокуратуре Москвы.

    По данным ведомства, обвиняемые по делу о мошенничестве (один из которых Евгений Брюн, — прим. ред.) похитили через подконтрольные фирмы деньги департамента здравоохранения Москвы.

    Средства были похищены путем поставок через эти фирмы медицинских изделий для Московского научно-практического центра наркологии. Закупки шли по значительно завышенным ценам.

    Двум фигурантам дела — Брюну и вице-президенту Российской наркологической лиги Владимиру Якушеву — уже предъявлено обвинение. Суд отправил их под домашний арест до до 3 октября.

    В пресс-службе уточнили, что Якушев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором Юго-Восточного административного округа. Брюн на заседании суда заявил, что не планирует что-то скрывать и больше всех заинтересован разобраться в этом деле.