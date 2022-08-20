Нарколога Брюна обвинили в хищении более 20 млн рублей

Сумма ущерба от мошенничества по делу бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна составила не менее 20 миллионов рублей. Сумму озвучили в прокуратуре Москвы.

По данным ведомства, обвиняемые по делу о мошенничестве (один из которых Евгений Брюн, — прим. ред.) похитили через подконтрольные фирмы деньги департамента здравоохранения Москвы.

Средства были похищены путем поставок через эти фирмы медицинских изделий для Московского научно-практического центра наркологии. Закупки шли по значительно завышенным ценам.

Двум фигурантам дела — Брюну и вице-президенту Российской наркологической лиги Владимиру Якушеву — уже предъявлено обвинение. Суд отправил их под домашний арест до до 3 октября.

В пресс-службе уточнили, что Якушев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором Юго-Восточного административного округа. Брюн на заседании суда заявил, что не планирует что-то скрывать и больше всех заинтересован разобраться в этом деле.