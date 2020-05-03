Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить карантинные меры в России

Ограничения из-за пандемии коронавируса в России следует ужесточить. Строже должно быть и наказание за нарушение режима.

«Идет развитие эпидемического процесса в регионах. Однако нельзя исключить и следствие недостаточной дисциплинированности граждан. С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований выше», — приводит сайт Минздрава России слова главного кардиолога ведомства Сергея Бойцова.

Он добавил, что если россияне продолжат нарушать режим самоизоляции, то пандемия будет развиваться по естественному механизму с большим количеством смертей среди групп риска.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ослаблять ограничения могут начать уже 12 мая. Это будет возможно, только если люди проявят сознательность и проведут майские праздники дома.

На этой неделе медики зафиксировали рост числа заразившихся 2019-nCoV. Только за последние сутки выявили 10 633 новых случая. За все время пандемии инфекцию подхватили 134 687 человек. Цифры продолжают расти. От COVID-19 умерли 1280 пациентов.